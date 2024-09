Auto Vigna (Ferrari): "Noi coerenti con nostra strategia su elettrico"

Bologna, 6 set. (askanews) - "Abbiamo sempre detto che crediamo nella neutralità tecnologica e che non avremmo fatto solo auto elettriche ma avremmo aggiunto auto elettriche al portafoglio attuale. Non commento gli altri ma dico solo che continuiamo con la nostra strategia: siamo coerenti e consistenti". Lo ha detto il Ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, a chi gli chiedeva un commento sulla decisione di Volvo di rivedere il piano verso l'elettrificazione totale.

"Noi abbiamo detto fin dall'inizio che sull'elettrificazione noi aggiungiamo il power train elettrico ai power train attuali, siano essi termico e ibrido - ha spiegato Vigna a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo Campus di Bologna Business School, la business school internazionale creata dall'Università di Bologna -. Ho gestito varie transizioni tecnologiche nella mia carriera e le transizioni tecnologiche non sono mai digitali, non accadono all'improvviso. Era scritto che ci sarebbero state più tecnologie tutte assieme, noi non abbiamo cambiato i piani in nessun modo".

"Siamo consistenti con quanto abbiamo detto sia interamente sia pubblicamente e continuiamo su quella strada - ha proseguito Vigna -. Noi crediamo nella neutralità tecnologica. Abbiamo sempre detto che avremmo fatto i power train elettrici, termici e ibridi ed è quello che facciamo. Quello che è importante quando si parla con Ferrari è la consistenza, la coerenza e l'approccio scientifico. Tutto per dare emozioni uniche ai clienti, ai tifosi, a tutte le persone che hanno a che fare con noi".