Auto sulla folla a Monaco, potrebbero esserci "motivazioni islamiste"

Roma, 14 feb. (askanews) - Potrebbe avere "motivazioni islamiste" il "gesto" del 24enne richiedente asilo afgano sospettato giovedì 13 febbraio di aver lanciato la sua auto contro un gruppo di manifestanti a Monaco di Baviera, provocando 28 feriti, alcuni dei quali gravi. Lo afferma la procuratrice Gabriele Tilmann in conferenza stampa a Monaco: "Sulla base di ciò che sappiamo al momento, oserei parlare di una motivazione islamista per il reato. Come detto, questo è la situazione al momento, e una valutazione di ciò che abbiamo visto, letto e ci è stato detto dall'autore del reato".