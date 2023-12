Auto elettriche per tutti a 100 euro al mese, la svolta green di Macron

Roma, 14 dic. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha pubblicato sui social network un video (verticale) in cui annuncia una svolta per la mobilità green in Francia: auto elettriche per tutti, a soli 100 euro al mese, a partire dal primo gennaio 2024.

L'obiettivo è avvicinare al mondo delle auto elettriche anche la fascia meno abbiente della popolazione francese, in modo da incentivarne l'uso e dare un consistente contributo alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera.

"Come sapete, vogliamo continuare a ridurre le nostre emissioni di Anidride Carbonica (CO2) - ha detto - abbiamo presentato una pianificazione ecologica e, tra le azioni che stiamo per intraprendere, c'è la sostituzione dei nostri veicoli termici con veicoli elettrici. Ci siamo organizzati, produrremo sempre più veicoli elettrici in Francia, produrremo sempre più batterie elettriche in Francia nei prossimi mesi. L'obiettivo è aiutarvi ad acquistare veicoli elettrici. Ne avevo preso l'impegno durante la campagna presidenziale nel 2022. Volevo informarvi che, dal primo gennaio sarà introdotto un sistema di leasing a 100 euro al mese. Così, quando avrete bisogno dell'auto per lavorare, con condizioni di reddito che saranno dettagliate sulla piattaforma, potrete essere i primi beneficiari - a partire dal primo gennaio - di questo sistema di leasing: 100 euro al mese, per avere un veicolo elettrico".