Australia, bambino intrappolato in una claw machine: la polizia lo salva

Sydney, 1 feb. (askanews) - É entrato in una di quelle macchine da gioco con gru ad artiglio di Hello Kitty (le claw machine) in un centro commerciale di Capalaba, nel Queensland, Australia, senza alcuna intenzione di uscirne, circondato da morbidi peluche.

É dovuta intervenire la polizia per tirare fuori il piccolo Ethan, 3 anni, che si era intrufolato nella macchina attraverso lo scivolo di erogazione dei premi.

Il video della polizia del Queensland mostra gli agenti che valutano il problema prima di far spostare il bambino su un lato della macchina e metterlo in sicurezza, per poi rompere il vetro e farlo uscire.

"Hai vinto un premio, quale vuoi?", ha scherzato un agente dopo aver sollevato il bambino per liberarlo.