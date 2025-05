Attivazione sonora di Tarek Atoui in Pirelli HangarBicocca

Milano, 30 mag. (askanews) - Giovedì 29 maggio in Pirelli HangarBicocca negli spazi dello Shed la mostra Improvvisation in 10 Days è stata attivata dalla performance sonora realizzata da Tarek Atoui insieme agli artisti Canedicoda, Charbel Haber e Mariam Rezaei in dialogo con le opere. La performance è parte fondamentale della pratica di ricerca e sperimentazione sul suono di Tarek Atoui e fa parte del Public Program di Pirelli HangarBicocca. Gli artisti hanno improvvisato dal vivo basandosi su una serie di tre vinili contenenti suoni registrati con musicisti internazionali che eseguono assoli utilizzando gli strumenti ideati dall'artista. Alcuni dei suoni sono anche presenti nella mostra di Milano.

Il prossimo appuntamento del Public Program della mostra Improvvisation in 10 Days è giovedì 19 giugno 2025 alle 19.00 con l'attivazione della mostra della sound artist Diana Lola Posani.