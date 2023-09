Atterrata in Kazakistan la capsula Soyuz MS-23

Milano, 27 set. (askanews) - Un astronauta della NASA e due cosmonauti russi sono tornati sulla Terra, mercoledì, dopo essere rimasti bloccati nello spazio per oltre un anno. L'americano Frank Rubio ha stabilito il record per il volo spaziale statunitense più lungo: 371 giorni. La Russia, comunque, detiene il record mondiale di permanenza: 437 giorni, stabilito a metà degli anni '90.

Il trio di cosmonauti è atterrato in una zona remota del Kazakistan, scendendo a bordo di una capsula Soyuz portata nella Stazione spaziale internazionale, per sostituire quella originaria, colpita da detriti spaziali. Per questa ragione, quella che per Rubio avrebbe dovuto essere una missione di 180 giorni si è trasformata in un soggiorno di 371. I tre, durante la loro missione, hanno percorso 253 milioni di chilometri e fatto il giro del mondo quasi 6.000 volte.