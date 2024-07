Attacco israeliano a Sud di Beirut contro un comandante di Hezbollah

Beirut, 31 lug. (askanews) - Nelle immagini, le squadre di soccorso al lavoro per rimuovere le macerie il giorno dopo l'attacco israeliano nella periferia Sud di Beirut, in Libano, che ha preso di mira Fouad Chokr, un alto comandante di Hezbollah. Il gruppo libanese ha confermato che il suo capo militare si trovava nell'edificio colpito da Israele, ma ha detto di non conoscerne ancora la sorte.

Le Forze di difesa israeliane (Idf), da parte loro, hanno riferito sui propri canali social di aver distrutto la

scorsa notte "circa 10 obiettivi terroristici di Hezbollah in

sette diverse aree nel Sud del Paese".

Il premier libanese Nagib Mikati ha dichiarato in una riunione di gabinetto che la situazione ha ormai "raggiunto un livello pericoloso", invitando il mondo a "smettere di essere un semplice spettatore delle violazioni di Israele".