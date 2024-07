Attacco ai treni in Francia, caos anche a Londra: deviati Eurostar

Roma, 26 lug. (askanews) - Ripercussioni dell'attacco alla rete ferroviaria dell'alta velocità francese, non solo a Parigi con le Olimpiadi, anche a Londra. Nelle immagini si vedono persone in attesa alla stazione St Pancras dove diversi treni Eurostar tra Parigi e Londra sono stati cancellati.

"Tutti i treni in partenza e in direzione di Parigi saranno deviati sulla linea normale", ha dichiarato Eurostar sul suo sito web, impiegheranno quindi circa 90 minuti in più su un percorso che di solito richiede due ore e 20 minuti.