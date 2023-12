Atreju, Schlein: palco con nostalgici del fascismo io non lo divido

Milano, 16 dic. (askanews) - "Io da democratica sarò sempre aperta al confronto nel merito con tutte e con tutti. Anche e soprattutto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Però quello che ho declinato non è mai strato un invito al confronto nel merito, è stato un invito alla sua festa di partito nel giorno in cui in Parlamento ci negavano il confronto sul salario minimo che riguarda tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori. Venissero lì, nel luogo opportuno, a fare il confronto quando lo chiediamo. E poi vorrei che fosse chiaro che per la mia cultura politica non avrei mai potuto calcare il palco con un eversore che ha detto che Pedro Sanchez dovrebbe essere appeso per i piedi, come Abascal (Il leader spagnolo di Vox, ndr). Io con i nostalgici del franchismo e del fascismo il palco non lo divido". Così la segretaria del Pd Elly Schlein all'evento sull'Europa organizzato dai Dem.