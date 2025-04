Atlanta, protesta al CDC dopo l'annuncio di 2.400 licenziamenti

Atlanta, 2 apr. (askanews) - Manifestazione davanti alla sede dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ad Atlanta, in Georgia, Stati Uniti, dopo l'inizio dei licenziamenti di massa presso le principali agenzie sanitarie statunitensi. Con cartelli con scritto "Save the CDC" decine di dipendenti e ricercatori sono scesi in piazza contro i pesanti tagli decisi dal governo.

L'amministrazione Trump ha infatti avviato una ristrutturazione radicale del sistema sanitario, scientificamente contestata da molti, che prevede il taglio di 10.000 posti di lavoro. "Per qualsiasi futura epidemia non avremo le informazioni, non saremo preparati e sarà ancora peggio del Covid", hanno detto alcuni manifestanti.