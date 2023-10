Assurex Global Conference, prima volta in Italia con Strategica

Roma, 12 ott. (askanews) - Dalla copertura dei rischi assicurativi globali alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, ma anche le imminenti sfide che si presenteranno con i cambiamenti climatici, geopolitici e digitali.

Sono stati questi i temi centrali del congresso di Assurex Global che, per la prima volta, si è tenuto a Roma.

Assurex Global, nata nel 1954, è la più grande organizzazione di broker indipendenti su scala mondiale, di cui è partner esclusivo per l'Italia Strategica Group. Oltre duecento i professionisti presenti Al convegno, condotto da Nicola Porro e con un intervento di Federico Rampini. Tra i protagonisti che hanno preso parola ci sono Dean Hildebrandt, Presidente e CEO di Assurex Global, Enrico Guarnerio, CEO di Strategica Group, Bruno Scaroni, CTO di Generali e Uljan Sharka, fondatore e CEO della società di AI iGenius.

"Siamo orgogliosi di avere organizzato per la prima volta in Italia l'importante evento annuale di Assurex Global, che riunisce aziende del settore da tutto il mondo - dichiara Enrico Guarnerio, fondatore e CEO di Strategica Group, e aggiunge - Da un lato l'aumento dei rischi globali, per eventi di geopolitica o per i cambiamenti climatici, e dall'altro il processo di internazionalizzazione dall'altro rendono sempre più fondamentale per le imprese italiane potersi affidare a consulenti in grado di predisporre piani assicurativi basati sull'analisi dei dati su scala internazionale. I vantaggi per Strategica Group di far parte di questa organizzazione sono rilevanti. La nostra società è inserita in maniera sistemica e questo ci consente di posizionarci, come poche altre aziende, nel nostro mercato per assistere clienti su scala internazionale".

Il congresso è stata l'opportunità per esperti e professionisti per dialogare e confrontarsi su quanto sta avvenendo e quanto avverrà in futuro. Intelligenza artificiale, cambiamenti climatici e le novità geopolitiche sono alcune delle partite che il mondo sta giocando, senza dimenticare altre sfide, come l'evoluzione della regolamentazione sulla protezione dei dati.