AssoBirra ancora partner del Beer&Food Attraction a Rimini

Rimini, 20 feb. (askanews) - Anche nel 2024 AssoBirra, l'associazione più rappresentativa del settore birrario in Italia, ha rinnovato la propria presenza e patrocinio alla nona edizione del Beer&Food Attraction, il salone di Italian Exhibition Group dedicato a birre, bevande, food e tendenze per l'out of home.

Durante la manifestazione tenuta nella cornice della fiera di Rimini, AssoBirra è stata protagonista di diversi eventi che hanno confermato il suo ruolo di portavoce dell'intero comparto brassicolo, come spiegato dal presidente di Assobirra Alfredo Pratolongo:

"Siamo contenti di partecipare a questa manifestazione in crescita costante. AssoBirra rappresenta il 92% della birra prodotta e venduta in Italia ed è quindi l'associazione più rappresentativa. Per noi è importante essere qui, incontrare gli operatori del settore e delineare le linee guida per il futuro".

Nemmeno il momento non semplice per il settore birrario italiano ha bloccato un weekend di festa e nuove scoperte, dedicato alla bevanda dai mille gusti e sfaccettature:

"Dopo una crescita costante negli ultimi 15 anni, in particolare nell'ultimo quinquennio, nel 2023 il settore birrario ha accusato una flessione di circa 5 punti percentuali. Questo ci ha portato ad alcune riflessioni: la battuta d'arresto è dovuta soprattutto alla parte inflattiva, che ha ridotto il potere di acquisto dei consumatori. Auspichiamo una nuova crescita a partire dalla seconda metà del 2024, quando le condizioni del settore saranno differenti".

Fra i momenti più seguiti, anche lo show-cooking organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, nel quale sono stati presentati alcuni degli abbinamenti ideali fra birra e cibo. Un altro esempio di come la cultura birraria italiana si sia evoluta nel corso degli anni:

"Gli italiani hanno adottato la birra come bevanda da pasto negli ultimi 15 anni. Il palato collettivo è migliorato perché si continuano a provare birre nuove e così facendo si possono sviluppare ulteriormente i propri gusti".

Una nuova concezione legata anche al food pairing, per apprezzare il potenziale della birra come compagnia ideale anche nell'accompagnare i pasti.