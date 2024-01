Assistenza fiscale facile e veloce, arriva Fiscal Box

Roma, 23 gen. (askanews) - Il circolo nautico di Posillipo ha fatto da cornice a uno speciale evento firmato Zerocarta Caf. Il Centro di Assistenza Fiscale ha infatti presentato al pubblico l'ultima delle sue iniziative: la Fiscal Box. A parlarcene è Vincenzo Caniglia, Segretario Generale Silced:

"La nostra mission è la tutela dei lavoratori a 360°. Abbiamo dato vita a un concetto diverso di sindacato, ci focalizziamo molto sulle proposte. Ci interessa ascoltare i problemi degli imprenditori e delle realtà importanti sul territorio, cercando di trovare una coesione tra lavoratori e aziende per raggiungere insieme un obiettivo non solo aziendale ma di miglioramento per il lavoratore stesso. Col suo acquisto, la fiscal box permette al contribuente, quindi al lavoratore dipendente e non solo, di usufruire di una serie di servizi a un prezzo vantaggioso."

Un vantaggio che, nelle due versioni argento e oro, rende la Fiscal Box unica nel suo genere, per un'assistenza fiscale semplice e innovativa:

"La fiscal box - afferma Pasquale Iafullo, Presidente Zerocarta Caf - ha lo scopo di raggiungere i contribuenti su tutto il territorio nazionale, garantendo l'elaborazione di determinate pratiche fiscali, quali ad esempio il modello 730, il calcolo dell'IMU e naturalmente dare dei quesiti fiscali. La fiscal box nasce anche come welfare aziendale, in quanto può essere utilizzata dalle aziende per donare ai propri dipendenti l'elaborazione della dichiarazione 730 e quindi di alleggerire le spese di una famiglia."

Assicurare economia, ma anche innovazione per servizi sempre aggiornati. Questa la filosofia alla base di realtà come Zerocarta Caf, che condivide professionalità ed esperienza anche attraverso la preziosa offerta formativa di Silced Academy.

"Diamo la possibilità a chi vuole avvicinarsi a questo mondo di farlo in modo professionale - afferma Marco Gaudini, responsabile del settore informazione- La nostra formazione è diretta a spiegare cos'è il mondo dell'assistenza fiscale."

Sono questi gli elementi che rendono il sindacato un punto di riferimento competente e affidabile per famiglie e lavoratori. Elementi in grado di assicurare importanti prospettive.

"Con le nostre oltre 460 sedi, copriamo quasi i due terzi del territorio nazionale, ma siamo sempre in continua crescita. Chi si rivolge a noi certamente riconosce e condivide la nostra stessa visione" conclude Caniglia.