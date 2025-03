Assassin's Creed Shadows porta un angolo di Giappone a Milano

Milano, 18 mar. (askanews) - Un angolo di Giappone a Milano per il lancio di Assassin's Creed Shadows, il nuovo capitolo della saga Ubisoft in uscita in tutto il mondo il 20 marzo.

Per celebrare il 14esimo titolo del franchise, ambientato nel Paese del Sol Levante, è andata in scena una cerimonia del tè eseguita da una maestra del tè della scuola "Omotesenke", di Milano. Un'arte nata proprio nel periodo Sengoku, il Giappone feudale in cui si muovono i protagonisti del videogame, un samurai (Yasuke) e una assassina (Naoe).

Come i precedenti capitoli, il gioco punta sul grande realismo dell'ambientazione e su una accurata ricostruzione storica, per cui ci si è avvalsi della collaborazione di professori giapponesi e non solo e ha permesso di far rivivere quel periodo riproducendone lo stile di vita, le ambientazioni e personaggi storici, come Oda Nobunaga, figura centrale dell'epoca.

Non poteva mancare l'arte dello shodo, la calligrafia che diventa un'opera e un rito, e l'arte della spada, con la katana grande protagonista, simbolo dei combattimenti e dei guerrieri dell'epoca e fra le armi che i giocatori hanno a disposizione per immergersi nell'atmosfera del Giappone del 16esimo secolo.