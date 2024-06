Asacert stima ai fini assicurativi impianti Skyway

Roma, 26 giu. - Funivie Monte Bianco S.p.A. ha affidato ad ASACERT l'incarico di valutazione e stima ai fini assicurativi dei danni diretti riguardanti l'impianto Skyway Monte Bianco. Questo straordinario progetto rappresenta una delle opere ingegneristiche più impressionanti e innovative del panorama italiano, con l'obiettivo di avvicinare l'uomo alla montagna e al cielo. Gli impianti di Skyway Monte Bianco, inaugurati nel 2015, comprendono tre stazioni: Courmayeur/The Valley (1.300 m), Pavillon/The Mountain (2.173 m) e Punta Helbronner/The Sky (3.466 m). Queste stazioni non solo offrono viste mozzafiato, ma sono anche un simbolo dell'eccellenza italiana nel campo dell'ingegneria, dell'architettura e dell'innovazione tecnologica. La stazione intermedia di Pavillon, prevede una sala virtuale immersiva nell'atmosfera montana, visitabile in tutte le stagioni. Un'esperienza in cui si può sperimentare l'emozione di sorvolare la vetta del Monte Bianco insieme alle aquile ed esplorare grotte di ghiaccio come degli speleologi.

ASACERT, con i suoi tecnici specializzati in ingegneria assicurativa, ha svolto un sopralluogo meticoloso finalizzato alla valutazione degli asset di proprietà e in uso a Funivie Monte Bianco S.p.A., garantendo un'adeguata copertura assicurativa per eventuali danni diretti. L'intervento ha riguardato l'aggiornamento dei valori a nuovo e dei valori attuali dei fabbricati, degli impianti generali e di risalita, degli arredi bar, dell'Auditorium, dell'Infinity Room e del museo.

Il servizio di ASACERT ha incluso un'approfondita analisi della documentazione tecnica e dei materiali utilizzati, oltre a una verifica in loco delle condizioni attuali delle strutture e degli impianti. Questa valutazione è stata fondamentale per assicurare che gli asset di Funivie Monte Bianco siano coperti in modo adeguato. L'accuratezza della valutazione di ASACERT ha contribuito a proteggere l'investimento fatto in questa meraviglia tecnologica, assicurando che Skyway Monte Bianco possa continuare a essere un punto di riferimento per il turismo montano estivo ed invernale.

L'opera di Skyway Monte Bianco non solo rappresenta un trionfo dell'ingegneria e dell'architettura, ma grazie alla valutazione assicurativa di ASACERT, può continuare a offrire esperienze straordinarie in totale sicurezza, consolidando il suo ruolo di eccellenza nel panorama turistico e tecnologico internazionale.