Arturo Artom a OSA 2024: "Giovani al centro delle aziende"

Milano, 15 nov. (askanews) - Imprenditore di giorno, cultore dell'arte in ogni sua forma di sera. Si potrebbe riassumere così la vita di Arturo Artom, già fondatore di Telsystem, Vice-President di Omnitel, Ad di Viasat e ideatore di Artom Innovazione, che ora nel tempo libero si dedica al proprio Cenacolo. Di questo e di molto altro ha parlato sul palco di OSA 2024, la manifestazione dedicata all'incontro fra gli imprenditori della Community, dove è stato invitato dall'amico Mirco Gasparotto: "Per me ormai è una tradizione partecipare all'evento organizzato da Mirco con OSA. Mi ha piacevolmente stupito la grande generosità di questi imprenditori, non solo attraverso le charity ma anche con l'istinto quotidiano, senza aspettarsi un ritorno. Di giorno sono imprenditore, ma nelle serate mi occupo del mio Cenacolo: cultura e scienza possono allargare l'orizzonte degli imprenditori. Oggi dobbiamo anche guardare ai giovani: oramai nelle aziende non sono più gli esperti dirigenti ad insegnare a loro, ma il contrario. I giovani insegnano tanto e cavalcano i nuovi trend, Intelligenza Artificiale su tutti, che possono portare al futuro delle nostre aziende".