Arriva sul mercato Usa Vision Pro, il visore di Apple

New York, 2 feb. (askanews) - Arriva sul mercato americano Vision Pro, il visore per realtà aumentata e virtuale di Apple.

"Vision Pro è un dispositivo rivoluzionario, anni avanti" rispetto ai concorrenti, ha assicurato Tim Cook che ha partecipato a un evento inaugurale all'Apple Store sulla Fifth Avenue a New York.

Il design è in puro stile Apple, i materiali sono pregiati come di consuetudine, dalla livrea in alluminio alla maschera in vetro.

Rispetto a device simili già presenti sul mercato, Vision Pro offre sia esperienze di realtà virtuale, che consente di estraniarsi completamente dal mondo esterno, sia aumentata, mantenendo quindi una connessione con la realtà circostante.

Per il colosso tecnologico si tratta del debutto in una nuova categoria di prodotto, con un prezzo di partenza davvero importante: 3.499 dollari. Vision Pro è in vendita negli store online e fisici americani. Nessuna vendita fuori dagli Usa è prevista al momento.