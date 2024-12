Arriva "Better Man", così Robbie Williams si è trasformato in scimmia

Roma, 30 dic. (askanews) - Dal primo gennaio 2025 arriva nelle sale "Better Man", sulla storia di Robbie Williams; in questa clip in anteprima si racconta come è stato realizzato il film diretto da Michael Gracey.

"Sono Robbie Williams, sono una delle più grandi pop star al mondo. Ma la mia storia non può essere raccontata in modo ordinario. Mi sono sempre visto un po' meno evoluto... quindi è così che mi vedrete", ha detto la star del pop britannico.

Per il regista "l'intero film è un sogno impossibile" e lo stesso cantante ha detto di non aver capito come è stato realizzato.

Presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival nella sezione Gala, scritto e diretto da Michael Gracey, che torna sul grande schermo dopo il successo di "The Greatest Showman", il film ripercorre la carriera di Robbie Williams, dall'esordio con i Take That, boyband idolo dei teenagers, al successo da solista con più di 80 milioni di dischi venduti, attraversando alti e bassi personali e professionali. Nel film è rappresentato da una scimmia, realizzata in CGI, scelta che mette in luce le contraddizioni psicologiche di uno showman, tra talento e carisma e fragilità.

"Better Man" (distribuito da Lucky Red), prima dell'uscita il primo gennaio avrà delle speciali proiezioni in anteprima il 31 dicembre "sing along", per cantare le canzoni del film in versione karaoke.