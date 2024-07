Arrestati a Verona sette estremisti di destra per violenza e minacce

Verona, 12 lug. (askanews) - La polizia di Verona ha arrestato sette persone nell'ambito di un'importante operazione contro gli ambienti dell'estrema destra scaligera. Sono in tutto 29 gli indagati, accusati a vario titolo per i reati di lesioni, violenza privata, minacce, danneggiamento pluriaggravato e porto di oggetti atti a offendere. Tra gli episodi contestati, aggressioni a tifosi marocchini e l'agguato durante la "Festa in rosso". Il giudice ha riconosciuto l'aggravante della finalità dell'odio e della discriminazione razziale.