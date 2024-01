Argentina, sciopero generale: decine di migliaia in piazza

Buenos Aires, 25 gen. (askanews) - Decine di migliaia di argentini sono scesi in piazza in occasione dello sciopero generale indetto per mercoledì 24 gennaio contro i piani economici del governo del presidente Javier Milei.

Il raduno principale nella capitale si è svolto fuori dal parlamento, dove era in discussione il piano di deregolamentare l'economia, tagliare i diritti dei lavoratori e altre manovre per rivitalizzare un paese che soffre di un'inflazione del 200% e di livelli di povertà del 40%.

Milei ha anche annunciato la sua intenzione di abolire i tetti massimi agli affitti e di rimuovere i sussidi governativi sugli articoli di uso quotidiano.

Alla CGT, il principale sindacato del paese che conta sette milioni di iscritti, si sono uniti altri sindacati più piccoli e gruppi civici che hanno promesso che "non cederanno un centimetro di ciò che è stato realizzato" per i diritti dei lavoratori. "La gente è arrabbiata...nessuno può negarlo", ha detto il co-leader della CGT Hector Daer.

Lo sciopero ha interessato i trasporti pubblici, i voli e altri servizi. Aerolineas Argentinas ha cancellato quasi 300 voli, colpendo più di 20.000 passeggeri.

Milei attribuisce la responsabilità del declino economico dell'Argentina a decenni di spese eccessive da parte dei governi populisti di sinistra. Ha detto che sarebbe necessario un "trattamento shock" per portare il Paese fuori dalla crisi economica, e ha aggiunto che coloro che si oppongono a lui porteranno "una catastrofe sociale di proporzioni bibliche".