Argentina, incendio in Patagonia: 2.000 ettari di foresta distrutti

Epuyen, 17 gen. (askanews) - Quasi 2.000 ettari di foresta sono andati distrutti nella provincia di Chubut, nel Sud dell'Argentina, in uno dei primi grandi incendi boschivi dell'estate australe nel Paese, in seguito a una forte ondata di caldo. Tra i vari focolai in Patagonia, il più grande si è sviluppato nella zona di Epuyen, a 1.750 km a Sud di Buenos Aires. Il governatore della provincia di Chubut, Ignacio Torres, ha parlato, senza fornire cifre precise, di alcuni feriti tra le persone che cercavano di recuperare oggetti dalle loro case. Circa 200 famiglie sono state evacuate. Decine di abitazioni sono bruciate e il forte vento ha reso difficili le operazioni di spegnimento.

Il governatore ha inoltre sottolineato che "due incendi sono scoppiati contemporaneamente" in aree forestali difficili da raggiungere. Preoccupa l'estate molto secca e senza piogge, con il caldo estremo in questa settimana: 17 province (su 24) sono in allerta e a Buenos Aires sono previsti 37 gradi.