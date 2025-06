Aragchi ringrazia Putin per la condanna degli attacchi Usa

Mosca, 23 giu. (askanews) - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca e lo ha ringraziato per aver "condannato" gli attacchi americani sui siti nucleari dell'Iran. Mosca è un sostenitore cruciale del regime degli ayatollah, ma malgrado le dichiarazioni di Araghchi, in realtà Putin finora ha evitato critiche specifiche e chiare nei confronti degli Stati Uniti o del presidente Donald Trump per gli attacchi, preferendo usare un linguaggio generico e impersonale.