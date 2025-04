Arabia Saudita: MS Desk Italia al Sport Investment Forum Riad

Roma, 7 apr. - "Come MS Desk Italia, non potevamo mancare al Sport Investment Forum di Riad, un evento di più giorni focalizzato sugli investimenti nel settore sportivo e dell'intrattenimento. Molte delle nostre aziende sono fortemente interessate a sviluppare attività in questo ambito e siamo convinti che la nostra presenza possa essere determinante nel favorire la crescita del business delle imprese italiane nel Regno dell'Arabia Saudita. Eventi di questa portata sono fondamentali per le aziende italiane, che devono cogliere ogni opportunità per espandersi in mercati emergenti come quello saudita".

Lo dichiara l'avv. Giuseppe Lepore, founder MS Desk Italia.