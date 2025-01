Arabia Saudita, Meloni incontra il principe Bin Salman nella tenda

Al-Ula, 27 gen. (askanews) - Italia e Arabia Saudita hanno siglato intese per 10 miliardi di dollari e avviato la costruzione di un partenariato strategico che apre una "nuova era" nei rapporti tra i due Paesi. La premier Giorgia Meloni in visita in Arabia Saudita ad Al-Ula, cittadina archeologica dichiarata sito patrimonio dell'umanità dall'Unesco, ha detto che il viaggio è servito a concretizzare il lavoro del governo per "rafforzare la collaborazione" con i Paesi del Golfo.

Il principe e primo ministro Mohammad Bin Salman ha accolto la premier nella sua tenda per affrontare le questioni legate alla cooperazione bilaterale ma anche i principali dossier internazionali. "Nel mediterraneo allargato l'Arabia Saudita è sicuramente un attore chiave".

Ma sono i legami tra Italia e Arabia Saudita il piatto forte della missione. "L'opposizione mi rinfaccia qualsiasi cosa ma non c'è contraddizione fra quello che dicevo ieri e quello che faccio oggi. Italia e Arabia Saudita - ha aggiunto - sono due nazioni che hanno interesse a stringere accordi strategici in materie come l'energia, come il rapporto con l'Africa, come la difesa, come gli investimenti. Altro tema, completamente altro tema, che io ho posto in passato è la questione eventualmente di chi dovesse favorire attività di proselitismo in Europa. Su questo io non ho cambiato idea, ma non mi pare che ci sia nulla di tutto questo nel lavoro che abbiamo fatto in questi giorni".

La premier, dopo la tappa Gedda, è volata a Riad. Aperta la strada "per collaborazioni in Africa, in linea con il nostro Piano Mattei", ha detto la premier.