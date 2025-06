Apulia Water Forum, Prof. Damiani: bisogna ridurre sprechi

Bari, 18 giu. (askanews) - A margine dell'evento Apulia Water Forum 2025, promosso da askanews, nel palazzo di acquedotto pugliese, abbiamo parlato con Leonardo Damiani, Direttore Dicatech, Politecnico Di Bari

"I campi di ricerca sul tema di acqua sono veramente tanti. Molti sono stati introdotti già oggi, la gestione delle risorse idriche quindi la riduzione degli sprechi attraverso modelli informatizzati e sensoristica di cui l'Acquedotto si sta dotando anche con il contributo della ricerca del Politecnico il trattamento delle acque per chiudere definitivamente il ciclo delle acque il riuso in agricoltura ma anche il riuso per scoppi potabili e ne parlava il direttore di AQP con i temi di ricerca da sviluppare per quanto riguarda per esempio i residui di principi attivi di farmaci che sono presenti in abbondanza nei nostri reflui e poi la creazione di sistemi resilienti, la Puglia già è un esempio virtuoso ma dobbiamo ancora procedere con nuove fonti da integrare in quelle già esistenti come per esempio la creazione di dissalatori che potrebbero fornire una risorsa decisiva per i nostri sistemi di approvvigionamento idrico".