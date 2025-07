Apre L'Opificio Italiacamp, Pessano: contemporaneo e funzionale

Roma, 7 lug. (askanews) - "Quando abbiamo visitato per la prima volta la Ditta Medici ce ne siamo innamorati e abbiamo deciso di farci accogliere da questo spazio investendo su di esso e salvaguardando la straordinaria eredità e il suo patrimonio storico, rendendolo al tempo stesso un posto contemporaneo e funzionale. Oggi L'Opificio Italiacamp ospita le attività di Italiacamp e in particolare quelle di formazione ed è aperto a iniziative, eventi e rassegne culturali" ha detto Elisabetta Pessano, direttrice de L'Opificio Italiacamp, un progetto di rigenerazione urbana ha trasformato un ex marmificio in uno spazio per cultura, formazione ed eventi. La nuova vita dell'opificio si inserisce nel processo di rinnovamento urbano più ampio che sta coinvolgendo il quadrante Marconi. L'intervento ha permesso di trasformare uno spazio inutilizzato in un polo attivo e dinamico, capace di dialogare con il territorio e di generare nuove occasioni di incontro.