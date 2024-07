Appalti, Simiani: aiutare piccole imprese a entrare sul mercato

Roma, 10 lug. (askanews) - "Il percorso sulla revisione del codice degli appalti è stato avviato dal governo Draghi per ottenere l'esito di avere un codice in linea con le direttive europee. Abbiamo bisogno di crescere e creare ricchezza. Per farlo dobbiamo riuscire ad aiutare le imprese anche a svolgere il loro ruolo sociale: c'è bisogno di una legge specifica sull'organizzazione degli appalti, perché ad esempio il passaggio di denaro non sia da azienda ad azienda nel subappalto ma da committente all'azienda".

Lo ha detto Marco Simiani, Capogruppo PD in Commissione Ambiente Camera, intervenuto a Largo Chigi, format di The Watcher Post. "Quello che è mancato finora al Codice è riuscire a dare valore alle cose, compresa la sicurezza sul lavoro. Ma anche aiutare le imprese più piccole a entrare sul mercato, in questo mondo poco accessibile. Valore e accessibilità, dunque", ha aggiunto. "La qualificazione delle aziende è uno dei principali punti su cui dobbiamo puntare: chi vuole aprire un'azienda deve avere delle abilitazioni perché altrimenti avremo sempre imprenditori improvvisati e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro", ha concluso Simiani.