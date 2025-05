Milano, 30 mag. (askanews) - Come da tradizione, la bara di Re Ferdinando III è stata svelata ai sivigliani e ai turisti di tutto il mondo per ammirare i suoi resti straordinariamente ben conservati. Re Ferdinando III (1201-1252), patrono della città, fu monarca di Castiglia e Leòn e conquistò Cordova, Murcia, Jaén e Siviglia nel 1248, segnando la fine del dominio musulmano e l'inizio dell'era cristiana a Siviglia. Ogni 30 maggio si celebra il sovrano e santo in Spagna con messe e processioni.