Antonello Venditti: Cantare prima della maturità mi commuove

Roma, 18 giu. (askanews) - Non poteva che iniziare nella sua Roma e la sera prima della maturità "Notte prima degli esami 40th anniversary - 2025 edition", il tour di Antonello Venditti, con 3 concerti soldout alle Terme di Caracalla.

"Insomma, in realtà l'ho voluto io, proprio il 17 me lo curo da molti anni ormai e suonare qui io già l'ho fatto l'anno scorso e quindi vado anch'io sul ricordo delle cose belle. E mi accorgo cantando quella canzone che effettivamente è una canzone intergenerazionale che riguarda tutti, ci riguarda tutti, quindi le mamma, i papà, i nonni, i professori, tutti, ci siamo tutti dentro, quindi mi fa piacere e mi commuove"

Dopo il successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, Antonello Venditti torna dal suo pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio.

"In realtà tutti gli spettacoli li vivo come la prima volta. Questo concerto in più c'ha dentro alcune altre celebrazioni, cioè Lilli, sono 50 anni di Lilli, quindi in questo concerto io ricanto Lily dopo un po' di tempo ed è un concerto fantastico e mi porta proprio a spasso nel tempo e a rivivere anche emozioni e drammi qualche volta che ho vissuto".

Nel 2024 in occasione del quarantennale dell'album Cuore ha aggiunto l'inedito "Di' Una Parola" un brano attuale e impegnato.

"Dì una parola è una canzone importantissima perché è una canzone contro il femminicidio in realtà è di una parola se non vuoi più sì o no proprio il confine tra il bene e il male, il volere e il non volere è sì o no quindi di una parola e di no quando non vuoi"

Venditti si conferma capace di interpretare le emozioni e la contemporaneità, con poesia a passione.