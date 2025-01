Antitrust Gb avvia indagine su ricerche web e pubblicità di Google

Londra, 14 gen. (askanews) - L'autorità di vigilanza sulla concorrenza del Regno Unito ha annunciato con una nota l'apertura di un'indagine su Google, in particolare sulla possibilità di attriburle lo status di rilevanza strategica di mercato (Strategic Market Status) su ricerche Internet e servizi di inserzioni pubblicitarie. Si tratta di un'indagine sulla posizione dominante di Google nel mercato dei motori di ricerca e sui suoi impatti su consumatori e aziende.

Il procedimento avviene sulla base delle normative britanniche che per queste tipologie di imprese prevedono che l'antitrust (Competition and Markets Authority) possa imporre interventi per correggere eventuali distorsioni della concorrenza.