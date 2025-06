Andy Serkis: dirigerò il Signore degli Anelli e tornerò con Batman

Santa Margherita di Pula, 23 giu. (askanews) - Amatissimo dal pubblico, gioviale, disponibile e pieno di novità, Andrew Serkis è uno dei grandi protagonisti del Filming Italy Sardegna Festival, dove è stato premiato dalla ideatrice e direttrice Tiziana Rocca. L'attore e regista britannico, famosissimo per aver interpretato Gollum in motion capture nella trilogia "Il Signore degli Anelli" e Cesare nella prima trilogia de "Il pianeta delle scimmie", sta per tornare sul set di "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" con una novità: sarà attore ma anche regista del film, che dovrebbe uscire a Natale 2027.

"Siamo proprio all'inizio del progetto, siamo in preparazione e gireremo l'anno prossimo. - ha spiegato l'attore - Nel film verrà approfondita la personalità di Gollum, per capire meglio la sua psicologia. Sono così felice di quest'avventura, credo che i fan lo troveranno in linea con i film originali ma potrà essere apprezzato anche da persone che non sanno niente della storia di Tolkien".

Andy Serkis tornerà anche in "The Batman 2" di Matt Reeves, nel ruolo di Alfred, maggiordomo, consigliere e figura paterna del Bruce Wayne interpretato da Robert Pattinson. "Matt Reeves sta finendo di scriverlo, sono eccitato e molto curioso di sapere di più sulla storia" ha detto l'attore.

(Intervista di Emanuele Bigi)