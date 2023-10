Ancora bombe su Gaza, Israele: colpita la casa di un capo di Hamas

Roma, 11 ott. (askanews) - L'alba su Gaza, apparentemente tranquilla. Ma nella notte sono andati avanti gli attacchi. L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra gli ultimi contro obiettivi di Hamas. Secondo la Difesa israeliana è stata attaccata anche la casa del comandante militare di Hamas Mohammed Deif, sarebbero rimasti uccisi il padre, il fratello, i figli e altri parenti. Più di 260.000 persone secondo le Nazioni Unite sono state costrette a fuggire dalle loro case nella Striscia di Gaza, mentre continuano pesanti bombardamenti.

Nel quinto giorno di guerra in Medio Oriente secondo Israele sono almeno 1.200 i loro morti dall'inizio degli attacchi di Hamas, la gran parte delle perdite è tra i civili, compresi bambini. Solo nell'attacco all'insediamento di Kfar Aza, denuncia, sono stati uccisi 40 bambini, anche neonati. Oltre 900 i palestinesi morti negli attacchi israeliani sulla Striscia, riferiscono fonti palestinesi.

Hamas ha lanciato razzi dal Sud del Libano e Israele ha schierato carri armati al confine con il Paese e ha riferito che ci sono stati diversi lanci di mortaio anche dalla Siria.

"Siamo al fianco di Israele" ha detto il presidente degli Usa Joe Biden, parlando dalla Casa Bianca. E il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha dichiarato che sono in corso colloqui con Israele ed Egitto per garantire un passaggio sicuro per i civili di Gaza.