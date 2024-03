Anche la Regina Camilla ha la sua Barbie

Roma, 12 mar. (askanews) - La regina Camilla ha ricevuto una Barbie a sua immagine e somiglianza, che indossa lo stesso vestito in miniatura, in occasione di un ricevimento a Buckingham Palace per celebrare il suo lavoro a sostegno di donne e ragazze per la Giornata internazionale della donna, al quale ha partecipato anche Helen Mirren, nel ruolo di presidente dell'organizzazione WOW (Women of the World) e lei stessa diventata modello per una bambola.

"Tutti voi dovreste avere una Barbie" ha detto Camilla sorridendo, prima di intrattenersi con l'attrice.

La regina ha anche ringraziato per la bambola: "Grazie mille. È fantastico, mi hanno tolto circa 50 anni" ha scherzato.