Roma, 26 gen. (askanews) - Gli agricoltori del Belgio si uniscono alle proteste dei colleghi che hanno manifestato in diverse città europee con un'iniziativa a Verviers, in provincia di Liegi. Aumento dei costi di produzione, diminuzione dei guadagni, timori per la competizione dei prodotti d'importazione, le paure del mestiere sono numerose, soprattutto nella generazione dei più giovani.