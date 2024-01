Amidei (FdI): Governo a lavoro per tutelare agricoltori

Roma, 31 gen. (askanews) - "La nascita dell'intergruppo parlamentare 'Made in Italy e Innovazione": nutrizione, prevenzione e cultura' vuole valorizzare tutti i nostri prodotti che portano il marchio del Made in Italy. C'è tanta qualità nei nostri prodotti e dobbiamo avere consapevolezza che produrre in Italia vuol dire garantire un alto livello che deve essere tutelato e promosso", ha dichiarato il Sen. Bartolomeo Amidei, Commissione Agricoltura, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

"Stiamo approvando in commissione una legge in sostegno dei giovani in agricoltura. Stiamo anche valutando tutte le misure in sostegno degli agricoltori. Fra queste c'è quella che prevede di mantenere il bonus per l'utilizzo del gasolio agricolo, a differenza di Francia e Germania dove infatti ci sono grandi proteste. L'agricoltore chiede una stabilità nei prezzi che debbono essere remunerativi e avere in prospettiva una politica europea (PAC) che salvaguardi il futuro e la sostenibilità della propria azienda, che oggi non c'è", ha concluso Amidei.