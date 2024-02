Ambiente, Siclari: Ispra facilitatore comprensione dato

Roma, 21 feb. (askanews) - "Ispra insieme a SNPA si pone con il ruolo di facilitatore per capire e comprendere il dato ambientale. Occorrono ingenti investimenti in tutti i settori per poter raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e devono venire anche dal mondo del privato. Ispra emanerà delle linee guida per aiutare le imprese a comprendere il dato, a rappresentarlo nei propri bilanci e soprattutto a realizzare quell'inversione dei sistemi produttivi che ci permetterà di essere sostenibili".

Così Maria Siclari, Direttore Generale Ispra, in occasione del quarto "Rapporto Ambiente" di SNPA, presentato oggi a Roma.