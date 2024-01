Ambiente, Schlein: vogliamo un "Green deal" con il cuore rosso

Roma, 12 gen. (askanews) - "Vogliamo un Green deal con il cuore rosso, attento a ciò che serve per accompagnare le famiglie e le imprese in questi cambiamenti che sono sì spaventosi, ma che debbono essere affrontati e possono essere guidati, rendendo questa conversione conveniente per le famiglie e le imprese". Lo ha detto la segretaria Pd Elly

Schlein parlando ad un evento in Campidoglio in onore di David

Sassoli.

"Pensate a una grande proposta europea di efficientamento energetico delle case e delle case popolari, per abbassare le bollette alle famiglie che fanno più fatica a pagarle e abbassare allo stesso tempo le emissioni che fanno tanto male al pianeta e alla nostra salute", ha aggiunto.