Ambiente, Salini (PPE): Al G7 confronto con i grandi

Roma, 8 mag. (askanews) - "Formula vincente di questo G7 è non regalare la partita della tutela ambientale a chi non è in grado di sostenerla. Il modello di sviluppo dell'Ue integra la tutela dell'ambiente e la competitività, dunque non dobbiamo esasperare i target da raggiungere e quelli posti sono molto alti. Al G7 come Italia vogliamo capire in che misura certi obiettivi sono condivisi dagli altri, nell'ottica di favorire non la neutralità tecnologica ma la libertà tecnologica, cioè uno schema che garantisca le migliori performance attraverso la competizione tra le varie forme tecnologiche: ad esempio far coesistere il motore endotermico e l'elettrico. Elettrico che sarà sempre più sostenibile e lo sarà anche se non avrà un monopolio tecnologico". Lo ha detto questa mattina Massimiliano Salini, europarlamentare del Ppe, a Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. Salini ha poi parlato degli altri obiettivi della transizione ecologica: "Per quanto riguarda gli imballaggi, ci auguriamo che poi non diventino tutti rifiuti ma se ne ricavi nuovo materiale. Le imprese italiane hanno già accettato questa sfida e noi abbiamo costituito un sistema di raccolta efficace, riteniamo sia il miglior modello possibile anche per tutti gli altri Paesi europei e lo sosterremo nelle sedi comunitarie. Sul versante dell'agricoltura, invece, il Green Deal ha portato sicuramente dei problemi agli imprenditori che, tuttavia, con le loro proteste non hanno ottenuto grandi risultati. Ad ogni modo il tema principale della prossima legislatura europea sarà la difesa", ha concluso.