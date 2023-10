Ambiente, Rav Jacov Di Segni: responsabili future generazioni

Roma, 4 ott. (askanews) - "L'albero unisce tutte le religioni, unisce le persone. Il rispetto per l'ambiente, la nostra responsabilità verso gli alberi che abbiamo in questa città deve arrivare agli studenti e alle nuove generazioni. Si racconta di un anziano rabbino che piantava un albero di carrubbe sapendo che non avrebbe mai potuto vedere i frutti di questo albero. E un passante gli chiese per chi stesse piantando quell'albero e lui rispose: quando sono nato ho trovato questo albero di carrubbe qui e voglio fare in modo che anche i miei figli e i miei nipoti possano godere dei frutti di questo albero. Allora la nostra responsabilità è quella di mantenere la natura, l'ambiente, come lo abbiamo trovato ma anche lasciare alle prossime generazioni una natura ed un ambiente sano affinchè possano vivere in unione e benessere per i prossimi decenni".

Così in occasione della XXIII Festa degli Alberi nelle scuole celebrata oggi a Villa Celimomtana è intervenuto Rav Jacov Di Segni, Direttore Ufficio Rabbinico della Comunità Ebraica di Roma.