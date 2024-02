Ambiente, Paparella: dati SNPA strategici per futuro paese

Roma, 21 feb. (askanews) - "Il Sistema nazionale di protezione ambientale ed Ispra ci consegnano un documento importante e strategico per il futuro di questo paese. Le agenzie per l'ambiente ogni giorno sono impegnate sui territori a raccogliere dati ambientali importantissimi non solo sulla salute dell'ambiente ma anche e soprattutto la salute dei cittadini. Dati preziosi per immaginare anche strumenti ed attivare percorsi che ci consentano di prevedere e immaginare il nostro futuro ancora più sostenibile".

Lo afferma Silvia Paparella, Consigliere Delegato Ferrara Expo e General Manager Hub Tecnologico Ambientale RemTech, a margine della presentazione a Roma del Rapporto Ambiente SNPA.