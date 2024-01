Amarsì un po', Samanta Togni e Filippo Magnini su La7

Roma, 10 gen. (askanews) - Da domenica 14 gennaio alle 10:10 su La7 arriva il nuovo programma dedicato alla salute e al benessere Amarsi un po' - Istruzioni per l'uso condotto dalla nota campionessa di ballo Samanta Togni e dal campione di nuoto Filippo Magnini, che ne parla nel video.

Da Castrocaro Terme e Terra del Sole, da sempre conosciuto come luogo del "benessere" e del "buon vivere", Samanta e Filippo condivideranno esperienze ed attività dedicate alla ricerca dello star bene; scrivendo, settimana dopo settimana, un piccolo libretto d'istruzioni per "Amarsi un po'".

Nella prima puntata Samanta condividerà la sua passione per il ballo insegnandoci i passi base del Jive - ballo nato nei primi anni '40 in America, mentre Filippo, in compagnia del biologo enutrizionista Luca De Tolla, ci parlerà dell'importanza della colazione per iniziare al meglio la giornata, proponendoci, poi, la ricetta per una colazione light e salutare: il porridge con mele caramellate.

Non mancherà uno spazio di approfondimento dedicato alla cura della propria pelle e del proprio viso con il dermatologo e medico estetico il Dottor Sam Jalbut e di come prendersi cura delle pelle nella stagione invernale con il make-up artist Giuseppe Giorgianni.

Scopriremo Alpe Cimbra, un territorio dall'emozionante bellezza, per la natura autentica, quanto le tradizioni e le persone che la popolano e la Fatbike. Samanta incontrerà poi la dottoressa Lucia Magnani che ci svelerà, settimana dopo settimana, la formula per vivere meglio e più a lungo contrastando le cause che generano lo stress ossidativo. Continuando a parlare di benessere e corretto stile di vita Filippo insieme al personal trainer Davide Mazzeo ci mostrerà un allenamento total body.

La bellezza passa anche dai nostri capelli: Samanta in compagnia della hair stylist Francesca Mineo ci indicheranno i gesti per contrastare le problematiche più comuni legate alla cura dei capelli e della cute. Con Filippo Magnini e un esperto di viaggi andremo infine a conoscere nuove mete per un viaggio da sogno. In questa puntata, scopriremo cosa sono i viaggi esperienziali e le bellezze della Turchia con un itinerario che parte da Istanbul ed arriva in Cappadocia.

"Amarsi un po'" è un branded content prodotto e realizzato da Elio Bonsignore per Me Production in collaborazione con la divisione Branded Content TV di CairoRcs Media, affidata ad Alessandro Valentini Head of Business TV. Le puntate saranno disponibili anche on demand su www.la7.it/amarsi-un-po/