Alluvione, Bonaccini: "Vergognoso Musumeci, non è mai venuto da noi"

Roma, 20 set. (askanews) - "É chiaro che stanno utilizzando questa emergenza e anche la disperazione di migliaia di persone per le prossime elezioni regionali. Hanno fatto così l'anno scorso fino alle ultime amministrative ed Europee. Ho avuto a che fare con 6 governi diversi come presidente della Regione, ma non mi è mai capitato che mentre sono in corso i soccorsi delle Protezioni civili da diverse regioni, e sono in corso gli impegni degli amministratori locali, un ministro alla Protezione Civile fa una conferenza stampa, invece che venire sul posto, per attaccare gli amministratori, intanto si deve vergognare": così Stefano Bonaccini, ex presidente dell'Emilia-Romagna oggi europarlamentare, in collegamento con Tagadà su La7.

"A lei pare normale che il ministro della Protezione civile dopo l'alluvione tragica di metà maggio dell'scorso, 9 miliardi di euro e 17 vittime, non sia mai venuto in Emilia Romagna?", ha attaccato Bonaccini.