Allo Zoo di Copenaghen festa per la nascita di un tigrotto siberiano

Roma, 27 feb. (askanews) - In Danimarca si festeggia la nascita di un tigrotto. Ecco le prime immagini del cucciolo di tigre siberiana, specie a rischio d'estinzione, nato il 6 febbraio scorso allo zoo di Copenaghen. Dorme tranquillo, accoccolato, e già mostra il mantello con tonalità più chiare delle strisce rispetto alle altre sottospecie di tigre, sua caratteristica.

Un evento speciale, anche per il fatto che l'ultima nascita di un cucciolo di tigre in questo giardino zoologico risale a nove anni fa. Chiamata anche "tigre dell'Amur", la siberiana è considerata una specie in pericolo dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), con una popolazione che conta ormai solo poche centinaia di esemplari.