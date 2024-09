All'Ifa di Berlino Sbs festeggia 30 anni di successo Made in Italy

Berlino, 7 set. (askanews) - Trenta anni di accessori tecnologici di design. Sbs, azienda italiana tra i leader europei del settore, celebra l'anniversario all'Ifa di Berlino, la fiera di tecnologia di consumo tedesca dove è stato allestito un grande spazio di 825 metri quadrati per mettere in vetrina tutte le novità in arrivo sul mercato. Marco Visconti, General Manager di Sbs: "Andiamo a toccare diverse famiglie core, spaziamo non solo nell'accessorio tradizionale, ma abbiamo avviato anche diverse collaborazioni con alcuni brand: per esempio lanciamo insieme al neonato brand Case&Me la partnership con Emily in Paris, con MTV per quanto riguarda l'audio, e con D3O che è leader a livello mondiale per materiali ad alta protezione applicati alle nostre custodie. Lanciamo poi diversi progetti di stampo green tra cui delle cover realizzate in Europa con materiale riciclato, una linea di prodotti per energia fatta con materiale Grs riciclato e certificato. Poi qui potete vedere proprio alle mie spalle la tecnologia Qi2 che è una delle ultime innovazioni in ambito di ricarica wireless".

Ogni tipo di accessorio per smartphone è design made in Italy, per un caso importante di successo e di continua espansione all'estero. "Oggi c'è da considerare che oltre l'80% del fatturato di SBS viene fatto all'estero - ha spiegato Visconti - Abbiamo diverse filiali in Svizzera, Austria, Germania, Francia, Spagna e anche in Danimarca per servire l'area dei Nordics. Siamo ancora in espansione in Europa perché comunque lavoriamo in tutte le country anche dove abbiamo le filiali, ma abbiamo deciso comunque di approcciare altri mercati. Lavoriamo nel Medio Oriente e da gennaio con la partecipazione del CES vogliamo sdoganare i nostri prodotti anche sul mercato americano".