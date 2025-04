Allianz Trade inaugura i rinnovati uffici a Roma

Milano, 3 apr. (askanews) - Allianz Trade, il leader mondiale nell'assicurazione del credito commerciale, annuncia il rinnovamento dei propri uffici di Roma, che sono stati realizzati seguendo un progetto che riflette pienamente i principi del New Work Model di Allianz. Gli spazi, infatti, sono stati progettati per offrire un ambiente di lavoro moderno, flessibile e attento al benessere delle persone, combinando innovazione e sostenibilità.

L'intera ristrutturazione ha seguito i più alti standard in materia di sostenibilità e i nuovi uffici avranno le prestigiose certificazioni LEED e WELL, a testimonianza dell'impegno per la tutela dell'ambiente e la salute dei collaboratori.

La sede rinnovata, in via Raffaello Matarazzo 19, ospiterà oltre 300 collaboratori, e questi nuovi spazi consolidano ulteriormente il legame storico tra Allianz Trade e la città di Roma, che dura da quasi un secolo.

La storia di Allianz Trade nella capitale affonda le radici nel 1927 con la costituzione della SIAC - Società Italiana Assicurazione Crediti, che, dopo varie trasformazioni, fusioni e acquisizioni, è oggi Allianz Trade e continua a essere il leader mondiale nell'assicurazione crediti, oltre a essere un punto di riferimento nelle cauzioni, nei recuperi, nel credito commerciale strutturato e nel rischio politico.

Luca Burrafato, Responsabile Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa per Allianz Trade, afferma: "Questo rinnovamento rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita e innovazione. Siamo entusiasti di offrire ai nostri collaboratori un ambiente di lavoro all'avanguardia che valorizzi il lavoro e il benessere, in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale".

L'iniziativa è stata possibile grazie alla stretta collaborazione con partner di eccellenza nel settore dell'architettura e dell'edilizia sostenibile, che hanno contribuito a trasformare gli spazi secondo i più avanzati principi di ergonomia, efficienza energetica e tecnologia.