Alleanza Assicurazioni celebra 125 anni alla convention di Genova

Genova, 12 ott. (askanews) - Alleanza Assicurazioni nel primo semestre 2023, nonostante un mercato in calo, ha confermato il suo trend di crescita, con una raccolta premi totale di oltre 3,2 miliardi di euro, in aumento dell'1,8%, con la nuova produzione superiore agli 1,6 miliardi e una raccolta netta positiva di 297 milioni di euro. Lo ha annunciato l'amministratore delegato della compagnia, Davide Passero, in occasione della convention annuale di Alleanza Assicurazioni, dal titolo "Il nostro stile ci rende unici", che si è svolta anche quest'anno ai Magazzini del Cotone di Genova.

Un ritorno alle origini per Alleanza Assicurazioni, che ha scelto il capoluogo ligure, la città in cui è stata fondata nel 1898, per celebrare il suo 125° anniversario. Pur in un contesto multi-crisi che ha mutato lo scenario in cui era stata avviata, la strategia del "Patto per la crescita sostenibile", che punta sull'innalzamento delle competenze consulenziali con investimenti in formazione della rete, tecnologia e innovazione della gamma di offerta, ha permesso ad Alleanza di registrare in 7 anni una crescita del 39% nella raccolta premi totale, passando dalla 9° alla 4° posizione tra le compagnie Vita italiane.

Davide Passero, amministratore delegato Alleanza Assicurazioni, spiega: "Certamente i tempi sono articolati e complessi. Noi abbiamo tracciato un percorso, un patto che lanciammo proprio qua a Genova nel 2015, un patto per la crescita sostenibile, e questo ci ha dato la rotta con cui abbiamo attraversato questi anni e i risultati sono stati confortanti".

Nel corso della convention genovese è stato anche lanciata una nuova soluzione assicurativa di investimento, denominata "Valore 125 Celebration". Spiega Ivan Mestriner, responsabile Vita e Danni Alleanza Assicurazioni:

"Risponde proprio alle esigenze, ai bisogni delle famiglie italiane di avere delle soluzioni di destinazione dei propri risparmi in forme di investimento non agganciate alla volatilità dei mercati. Questa è la prima azione forte e concreta che abbiamo fatto e oggi la abbiamo potenziata tanto che portiamo un rendimento del 3% al cliente, senza dimenticare che si accompagna all'elevato indice di solvibilità del nostro gruppo che ha appena ottenuto un A+".

Tra i principali punti di forza di Alleanza Assicurazioni, la qualità distributiva che le consente di conquistare la fiducia dei clienti. Ezio Peroni, responsabile Distribution Alleanza Assicurazioni:

"L'abbiamo codificata anche in una carta, la Carta della qualità distributiva, che contiene i 6 valori ai quali ispiriamo i nostri comportamenti e le 10 regole che scegliamo di seguire per far sì che le relazioni coi nostri clienti siano relazioni che generino in loro un'esperienza sempre memorabile e un'esperienza quindi che sia per loro appagante e da ripetere continuamente".