Alla Luiss Business School i Graduation Day per i percorsi MBA

Roma, 12 set. (askanews) - Ancora Graduation Day alla Luiss Business School a Villa Blanc, giornata evento dedicata ai percorsi MBA. L'eccellenza della formazione manageriale dedicata a professionisti, middle manager e senior manager. Un percorso che prevede importanti iniziative di networking e un supporto strategico nei percorsi di crescita professionale.

Il messaggio di Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs Luiss Business School:

"Come Business School noi abbiamo la grande responsabilità e in parte anche un vantaggio ed un'opportunità di costruire dei percorsi formativi che siano in grado di dare un contributo al cambiamento culturale del paese. L'obiettivo è formare professionisti in grado di dare un'impronta nelle loro organizzazioni in termini di apertura, innovazioni e cambiamento organizzativo, che possano attuare la nostra missione. Gli MBA sono i manager di oggi, questo è un giorno importante, ed il più importante per la scuola".

Francesca Di Carrobio, Amministratore Delegato Hermes Italia, ha riportato i saluti istituzionali: "Bisogna essere agili, curiosi, ascoltare, non essere presuntuosi, grande umiltà e imparare sempre. Siamo in un'era dove bisogna mettersi nella posizione di imparare, bisogna avere la capacità di confrontarsi e lavorare in team".

L'approccio boutique-style della Luiss Business School crea una comunità unita, con apprendimento su misura e connette studenti ad aziende.