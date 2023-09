Alla Festa di Roma l'esordio alla regia di Cortellesi, Buy, Smutniak

Roma, 22 set. (askanews) - Ci sarà molto cinema italiano e una grande presenza femminile alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 18 al 29 ottobre. Tre sono i film italiani in concorso: "C'è ancora domani" diretto e interpretato da Paola Cortellesi, ambientato a Roma alla metà degli anni '40, "Holiday" di Edoardo Gabbriellini prodotto da Luca Guadagnino, e "Mi fanno male i capelli" di Roberta Torre con Alba Rohrwacher e Filippo Timi.

Quest'anno il manifesto della Festa è dedicato ad una grande donna, Anna Magnani, e il premio alla carriera andrà a Isabella Rossellini. E quello della Cortellesi non è l'unico esordio femminile alla regia: nella sezione Grand Pubblic vedremo "Volare" di Margherita Buy e tra le Proiezioni Speciali "Mur" di Kasia Smutniak. E a Roma Ginevra Elkann porterà il suo nuovo film, "Te l'avevo detto", e Emma Dante presenterà "Misericordia".

C'è grande attesa per alcune serie: verranno presentati due episodi della nuova stagione di "Mare fuori" e saranno a Roma in anteprima "I leoni di Sicilia", diretto da Paolo Genovese dal romanzo best seller di Stefania Auci, "La storia" di Francesca Archibugi da Elsa Morante, e "Suburraaeterna", che riprende il racconto dopo il successo del film e della serie "Suburra".

In arrivo alla Festa, fuori concorso, anche "Nuovo Olimpo" di Ferzan Ozpetek, "Cento domeniche" di Antonio Albanese, "Et la f te continue" di Robert Guédiguian, "Diabolik chi sei?" Dei Manetti bros. E "Palazzina Laf", esordio alla regia di Michele Riondino.