Alice nella Città, Coppola, Ridley Scott e De Vito incontrano ragazzi

Roma, 23 set. (askanews) - "Alice nella città", la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, quest'anno rende omaggio a Francis Ford Coppola e Ridley Scott, che incontreranno i ragazzi il giorno prima dell'inizio del festival, il 15 ottobre. Coppola presenterà a Roma il suo "Megalopolis" mentre di Scott verrà mostrato il cortometraggio che realizzò da giovane, "The Boy and the Biciclo", in attesa dell'uscita dell'uscita de Il Gladiatore II.

Un incontro speciale sarà anche quello con Danny De Vito, con una masterclass e la presentazione della commedia "A Sudden Case Of Christmas". Il 10 ottobre verrà invece celebrato Christopher Reeve, a 20 anni dalla sua morte, con il documentario "Super/Man: The Christopher Reeve Story".

Quest'anno saranno 14 i film del concorso internazionale di Alice nella Città (dal 16 al 27 ottobre), fra cui spiccano quello di Jesse Eisenberg "A real pain", "Under The Volcano" di Damian Kocur e "Rita", esordio alla regia di Paz Vega. L'attrice spagnola verrà anche premiata insieme a Rossy De Palma e Matilda De Angelis con il Womenlands Excellence Award.

Proprio De Angelis è la protagonista di una delle serie più attese dai ragazzi, la seconda stagione di "La legge di Lidia Poet". Ad Alice verranno presentate in anteprima anche altre importanti serie: "Adorazione" diretta da Stefano Mordini, "Never Too Late", la seconda stagione di "Nudes" e quella di "The Bad Guy".

La sezione di Alice "Panorama Italia" vedrà quest'anno 7 film in concorso, 4 fuori concorso e si aprirà con il documentario"No more trouble".