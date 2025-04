Alessandro Aquilanti, commerciali uniti per ricerca scientifica

Roma, 14 Apr. - In un'epoca in cui il profitto domina le priorità aziendali, Careisgold SpA ha deciso di fare la differenza con i suoi collaboratori e clienti e di essere al fianco di Fondazione Veronesi nella lotta contro i tumori pediatrici. Questa iniziativa ha permesso di raccogliere 85.000 euro nel 2024, destinati a sostenere progetti di ricerca sui tumori dell'infanzia e dell'adolescenza, come il neuroblastoma, uno dei tumori più comuni nei bambini.

Alessandro Aquilanti, Business Manager dal grande cuore, ha abbracciato questa causa insieme al suo team con grande determinazione e sensibilità, dichiarando: "Tutti abbiamo la possibilità di migliorare la vita degli altri." Questo impegno è l'emblema di quella responsabilità sociale che deve essere il fulcro di ogni attività, mettendo al centro l'importanza di creare valore per la comunità e di ricercare sempre un futuro migliore.

Il supporto di Careisgold a Fondazione Veronesi nel sostegno alla ricerca scientifica è stato accolto con entusiasmo da tutti i collaboratori, i quali hanno tutti un'età compresa tra i 28 e i 50 anni. "Donare speranza ai bambini malati e alle loro famiglie, grazie alla ricerca scientifica, riempie il cuore", ha affermato Aquilanti, sottolineando l'importanza di supportare chi si trova in una situazione di difficoltà e sofferenza, specialmente per problemi di salute. "Sapere che il nostro lavoro può creare un cambiamento reale nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie è qualcosa che va oltre il business: è un dovere morale e umano."

Questo gesto di solidarietà è un esempio di come i giovani professionisti possano essere motori di cambiamento, sfidando lo stereotipo che li vede solo come individui concentrati su sé stessi.

L'impatto positivo di questa iniziativa è duplice: da un lato, fornisce un sostegno concreto alla ricerca scientifica, dall'altro, promuove una cultura aziendale basata sulla solidarietà e sull'etica.

"È fondamentale che le reti commerciali comprendano il valore di contribuire a cause più grandi" - ha aggiunto Aquilanti - "Sapere che il nostro lavoro può creare un cambiamento reale nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie è qualcosa che va oltre il business: è un dovere morale e umano."

Guardando al futuro, il sostegno di Careisgold a Fondazione Veronesi, grazie anche all'impegno dei collaboratori che credono fortemente nel valore del progetto, si unisce a quello di tante altre realtà che già contribuiscono a questa importante causa. Un esempio per ispirare anche altri a unirsi a questo progetto di solidarietà, creando un effetto domino capace di amplificare l'impatto positivo sulla collettività.

"Il nostro obiettivo è professionalizzare noi stessi e il nostro settore, avendo sempre chiara l'importanza dell'impegno sociale, dimostrando che il business può essere un veicolo di cambiamento positivo", ha concluso Aquilanti.

Con l'aumento della consapevolezza sociale e della responsabilità aziendale, il mercato potrebbe vedere una crescita delle opportunità lavorative per coloro che desiderano fare la differenza.